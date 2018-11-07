В Херсоне похоронили Екатерину Гандзюк

Екатерину Гандзюк похоронили на кладбище "Геологов" в Херсоне. Провести активистку в последний путь пришли ее родственники, друзья, знакомые, коллеги. Вблизи могилы активисты зажгли файеры. Таким образом они также попрощались с Гандзюк.

Церемония прощания с активисткой состоялась накануне в херсонском областном дворце молодежи и студентов. Туда пришли около сотни человек. Проститься приехали и из других городов Украины. Присутствовал мэр города Владимир Миколаенко. В то же время главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева на церемонию не пустили "по просьбе близких и друзей Екатерины".

Напомним, из-за большого количества желающих проститься с Екатериной Гандзюк церемонию перенесли на 13 часов дня.

Как сообщал УНН, 31 июля неизвестные облили Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Активистка перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. Женщина умерла 4 ноября в больницы, где она находилась в течение последних месяцев.