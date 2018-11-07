Вбивство Гандзюк: під будівлею Нацполіції у Херсоні запалили фаєри
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Будівлю Головного управління Нацполіції у Херсонській області, яка розташована у Херсоні, розмалювали, також там палили фаєри. Про це повідомив громадський активіст Сергій Стерненко у Facebook, передає УНН.
Так, біля входу до будівлі за допомогою трафаретів нанесли портрет активістки Катерини Гандзюк з написом "Хто замовив Катю Гандзюк?", а на дверях – напис "вбивць на нари".
Як повідомляв УНН, сьогодні у Херсоні попрощалися і поховали активістку Катерину Гандзюк.
Нагадаємо, 31 липня невідомі облили Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Вона перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Активістка померла 4 листопада у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців.