Дело Гандзюк: ГПУ не может задержать Мангера
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля УНН. Генеральная прокуратура Украины в соответствии с законом не имеет права задержать голову Херсонского областного совета Владислава Мангера, которому вручили подозрение в организации убийства советника городского главы Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире украинского телеканала, передает УНН.
"Благодаря измененному во времена Януковича уголовно-процессуального кодекса, даже в этой ситуации, после подозрения в совершении убийства, мы не имеем права задержать Мангера, а вправе лишь пригласить его в Печерский суд", - сказал Луценко.
Он отметил, что действующая Конституция позволяет задержать только того человека, который готовится к совершению преступления, либо непосредственно во время совершения преступления.
"Поэтому мы вынуждены приглашать господина Мангера, сопровождать его, если он откажется - только в этом случае мы можем обратиться в суд для принудительного привода его в суд", - добавил генпрокурор.
Напомним, сегодня, 11 февраля, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что председатель Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Ранее УНН сообщал, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер подписал объявленное ему подозрение в организации убийства управляющей делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.