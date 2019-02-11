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Справа Гандзюк: ГПУ не може затримати Мангера

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КИЇВ. 11 лютого УНН. Генеральна прокуратура України відповідно до закону не має права затримати голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якому вручили підозру в організації вбивства радниці міськголови Херсона Катерина Гандзюк. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко в ефіру українського телеканалу, передає УНН.

“Завдяки зміненому в часи Януковича кримінально-процесуальному кодексу, навіть у цій ситуації, після підозри у вчиненні вбивства, ми не маємо права затримати Мангера, а маємо право лише запросити його до Печерського суду”, — сказав Луценко.

Він зазначив, що чинна Конституція дозволяє затримати лише ту людину, яка готується до вчинення злочину, або безпосередньо під час вчинення злочину.

“Тому ми змушені запрошувати пана Мангера, супроводжувати його, якщо він відмовиться — тільки в цьому разі ми можемо звернутися до суду для примусового приводу його до суду”, — додав генпрокурор.

Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого, генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Раніше УНН повідомляв, голова Херсонської облради Владислав Мангер підписав оголошену йому підозру в організації вбивства керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк.

Українські Національні Новини

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