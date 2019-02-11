Мангеру оголошено підозру в організації вбивства Гандзюк

"Громадянину Мангеру В. М. оголошено підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк", - повідомив Генпрокурор у Facebook.

Як зазначається в оприлюдненому Луценком повідомленні про підозру, повідомлено "Мангеру Владиславу Миколайовичу,.. голові Херсонської обласної ради, про те, що він підозрюється в організації вбивства".

Раніше Мангера виключили з членів партії.

Як повідомляв УНН, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку у Херсоні, внаслідок чого опіками було уражено 30% її тіла.

4 листопада 2018 року, після кількох місяців лікування, активістка померла.