Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко в понедельник, передает УНН.
"Гражданину Мангеру В. Н. объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк", - сообщил Генпрокурор в Facebook.
Как отмечается в обнародоу Владиславу Николаевичу,.. главе Херсонского областного совета, о том, что он подозревается в организации убийства".
Ранее Мангера исключили из партии.
Как сообщал УНН, 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела.
4 ноября 2018 года, после несколькмх месяцев лечения, активистка умерла.