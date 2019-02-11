Справа Гандзюк: Мангер підписав вручену йому підозру

“В присутності адвоката пан Мангер поставив підпис під врученою йому підозрою. Він знаходиться зараз на слідчих діях у місті Херсоні і в найближчий час відбудеться судове засідання для обрання йому, передбачуваним законом, запобіжного заходу”, - сказав Луценко.



Також він додав, що враховуючи норми закону, прокуратура буде клопотати про його арешт як єдиний передбачений законом запобіжний захід на час продовження досудового слідства.



Як раніше повідомляв УНН, сьогодні, 11 лютого, генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.