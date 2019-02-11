Дело Гандзюк: Мангер подписал врученное ему подозрение

"В присутствии адвоката г-н Мангер поставил подпись под врученным ему подозрением. Он находится сейчас на следственных действиях в городе Херсоне и в ближайшее время состоится судебное заседание для избрания ему, предсказуемым законом, меры пресечения", - сказал Луценко.



Также он добавил, что, учитывая нормы закона, прокуратура будет ходатайствовать о его аресте как единственной предусмотренной законом мере пресечения на время продолжения досудебного следствия.



Как ранее сообщал УНН, сегодня, 11 февраля, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что председатель Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.