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Убийство Галины Гатчинс: следствие знает, кто зарядил пистолет, которым убили украинку

Киев • УНН

 • 34400 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Окружной прокурор, который расследует стрельбу на съемках фильма "Ржавчина", говорит, что следствие знает, кто зарядил пистолет, из которого Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Гатчинс. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеканал ABC.

Убийство Галины Гатчинс: следствие знает, кто зарядил пистолет, которым убили украинку

Детали

Окружной прокурор округа Санта-Фе, Мэри Кармак-Олтвис отказалась назвать имя этого лица в интервью телеканалу ABC "Доброе утро, Америка", поскольку она решает, возбуждать ли уголовное дело из-за смертельной стрельбы 21 октября.

На вопрос, знает ли она, кто зарядил смертельным патроном пистолет, Кармак-Олтвис ответила: "Знаем, да".

Власть расследует, как патрон оказался в огнестрельном оружии, и Кармак-Олтвис признала: "Мы пока не имеем на это ответа".

Окружной прокурор подтвердила, что во время расследования на съемочной площадке были найдены дополнительные патроны, но она отказалась рассказать, об их количестве, ссылаясь на расследование, которое продолжается.

"Мы до сих пор не знаем, как они попали на съемочную площадку, я думаю, это будет одним из важнейших факторов, которые повлияют на решение об обвинении, — сказала Кармак-Олтвис. - Пожалуй, важнее сосредоточиться на том, что привело к стрельбе, потому что в момент стрельбы мы знаем, что по крайней мере мистер Болдуин не имел представления о том, что пистолет заряжен, поэтому более важно, как этот пистолет был заряжен?"

Адвокат Джейсон Боулз заявил, что пистолет был заряжен из коробки с патронами, которые должны были быть лишь фиктивными патронами.

Добавим

Галина Гатчинс была убита, а режиссер фильма Джоэл Соуза получил ранения, когда Болдуин сделал выстрел во время съемок фильма "Ржавчина" в прошлом месяце.

По словам чиновников, в ходе расследования было изъято около 500 патронов, включая холостые патроны.

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