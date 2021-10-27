Убивство Галини Хатчінс: поліція вилучила з місця події близько 600 доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Поліція округу Санта-Фе, штату Нью-Мексико сьогодні провела першу пресконференцію, присвячену вбивству оператора Галина Хатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа". Це був перший докладний публічний коментар слідчих. Трансляцію події вів телеканал ВВС, передає УНН.
Деталі
Шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса заявив, що поліція виявила з місця події близько 600 доказів, у тому числі три зразки вогнепальної зброї та близько 500 набоїв.
За словами поліції, вони мають вогнепальну зброю, якою стріляв Алек Болдуїн, а також гільзу, використану при стрільбі в Галину Хатчінс.
Мендоса додав, що "свинцевий снаряд" було витягнуто з плеча пораненого директора "Іржі" - Джоела Соузи - і передано на дослідження як доказ.
"Ми розглядаємо цю конкретну відпрацьовану гільзу та витягнутий "снаряд" як бойовий патрон, випущений з револьвера Болдуіна", - додав шериф Мендоса.
Доповнення
Галина Хатчінс народилася у родині військового, який служив на радянській військовій базі за Полярним колом. Хатчінс закінчила Київський державний університет за спеціальністю "міжнародна журналістика", а потім працювала на зйомках документальних фільмів у Великій Британії.
У 2015 році вона здобула кінематографічну освіту в США та зробила успішну кар'єру оператора. У 2019 році Журнал American Cinematographer назвав її однією із висхідних зірок американської кінематографії. У числі іншого вона знімала стрічку про супергероя "Макс Фіст" (Archenemy) та фільм жахів "Дорогуша" (Darlin).
16 жовтня під час зйомок вестерну "Іржа" сталася стрілянина за участю актора Алека Болдуіна, який смертельно поранив Хатчінс.