Убийство Галины Хатчинс: полиция изьяла с места происшествия около 600 доказательств

Детали

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса заявил, что полиция обнаружила с места происшествия около 600 доказательств, в том числе три образца огнестрельного оружия и около 500 патронов.

По словам полиции, они имеют огнестрельное оружие, которым стрелял Алек Болдуин, а также гильзу, использованную при стрельбе в Галину Хатчинс.

Мендоса добавил, что "свинцовый снаряд" был извлечен с плеча раненого директора "Ржавчины" - Джоэла Соузы - и передан на исследование в качестве доказательства.

"Мы рассматриваем эту конкретную отработанную гильзу и вытащенный "снаряд" как боевой патрон, выпущенный из револьвера Болдуина", - добавил шериф Мендоса.

Дополнение

Галина Хатчинс родилась в семье военного, служившего на советской военной базе за Полярным кругом. Хатчинс окончила Киевский государственный университет по специальности "международная журналистика", а затем работала на съемках документальных фильмов в Великобритании.

В 2015 году она получила кинематографическое образование в США и сделала успешную карьеру оператора. В 2019 году Журнал American Cinematographer назвал ее одной из восходящих звезд американской кинематографии. В числе прочего она снимала ленту о супергерое "Макс Фист" (Archenemy) и фильме ужасов "Дорогуша" (Darlin).

16 октября во время съемок вестерна "Ржавчина" произошла стрельба с участием актера Алека Болдуина, который смертельно ранил Хатчинс.