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Убийство Галины Хатчинс: полиция изьяла с места происшествия около 600 доказательств

Киев • УНН

 • 22411 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Полиция округа Санта-Фе, штата Нью-Мексико, сегодня провела первую пресс-конференцию, посвященную убийству оператора Галина Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Это был первый подробный публичный комментарий следователей. Трансляцию вел телеканал ВВС, передает УНН.

Убийство Галины Хатчинс: полиция изьяла с места происшествия около 600 доказательств

Детали

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса заявил, что полиция обнаружила с места происшествия около 600 доказательств, в том числе три образца огнестрельного оружия и около 500 патронов.

По словам полиции, они имеют огнестрельное оружие, которым стрелял Алек Болдуин, а также гильзу, использованную при стрельбе в Галину Хатчинс.

Мендоса добавил, что "свинцовый снаряд" был извлечен с плеча раненого директора "Ржавчины" - Джоэла Соузы - и передан на исследование в качестве доказательства.

"Мы рассматриваем эту конкретную отработанную гильзу и вытащенный "снаряд" как боевой патрон, выпущенный из револьвера Болдуина", - добавил шериф Мендоса.

Дополнение

Галина Хатчинс родилась в семье военного, служившего на советской военной базе за Полярным кругом. Хатчинс окончила Киевский государственный университет по специальности "международная журналистика", а затем работала на съемках документальных фильмов в Великобритании.

В 2015 году она получила кинематографическое образование в США и сделала успешную карьеру оператора. В 2019 году Журнал American Cinematographer назвал ее одной из восходящих звезд американской кинематографии. В числе прочего она снимала ленту о супергерое "Макс Фист" (Archenemy) и фильме ужасов "Дорогуша" (Darlin).

16 октября во время съемок вестерна "Ржавчина" произошла стрельба с участием актера Алека Болдуина, который смертельно ранил Хатчинс.

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