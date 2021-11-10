Вбивство Галини Гатчинс: слідство знає, хто зарядив пістолет, яким вбили українку

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Окружний прокурор округу Санта-Фе, Мері Кармак-Олтвіс відмовилася назвати ім’я цієї особи в інтерв’ю телеканалу ABC "Доброго ранку, Америка", оскільки вона зважує, чи порушувати кримінальну справу через смертельну стрілянину 21 жовтня.

На запитання, чи знає вона, хто зарядив смертельним патроном пістолет, Кармак-Олтвіс відповіла: "Знаємо, так".

Влада розслідує, як патрон опинився у вогнепальній зброї, і Кармак-Олтвіс визнала: "Ми поки що не маємо на це відповіді".

Окружний прокурор підтвердила, що під час розслідування на знімальному майданчику були знайдені додаткові патрони, але вона відмовилася розповісти, про їхню кількість, посилаючись на розслідування, яке триває.

"Ми досі не знаємо, як вони потрапили на знімальний майданчик, я думаю, це буде одним із найважливіших факторів, які вплинуть на рішення про звинувачення, — сказала Кармак-Олтвіс. - Мабуть, важливіше зосередитися на тому, що призвело до стрілянини, тому що в момент стрілянини ми знаємо, що принаймні містер Болдуін не мав уявлення про те, що пістолет заряджений, тому більше важливо, як цей пістолет був заряджений?".

Адвокат Джейсон Боулз заявив, що пістолет був заряджений з коробки з патронами, які мали бути лише фіктивними патронами.

Додамо

Галина Гатчинс була убита, а режисер фільму Джоел Соуза отримав поранення, коли Болдуін зробив постріл під час зйомок фільму "Іржа" минулого місяця.

За словами чиновників, у ході розслідування було вилучено близько 500 патронів, включаючи холості патрони.