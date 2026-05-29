"Важно, чтобы все партнеры знали, что происходит": Зеленский дал задание Сибиге на фоне данных о подготовке рф нового удара

Президент Владимир Зеленский заявил, что на фоне информации от разведок о подготовке россии к новому массированному удару важно, чтобы все партнеры знали, что происходит, и что россия продолжает полагаться на ракеты и дальнейшую войну, а не на дипломатические шаги, а соответствующие задачи обсудили с главой МИД Андреем Сибигой, пишет УНН.

Имеем информацию от разведок о подготовке россии к новому массированному удару. Важно, чтобы все наши партнеры знали, что происходит, и что россия продолжает полагаться на ракеты и дальнейшую войну, а не на дипломатические шаги. Прежде всего это означает, что нужны дополнительные меры санкционного давления на россию и что наши договоренности с партнерами о ПВО не могут затягиваться в реализации - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "обсудили с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой соответствующие задачи: что должно быть сделано в эти недели и какие шаги партнеров могут поддержать нашу защиту наиболее эффективно".

"Антибаллистика – это ключевая задача. Готовим также и наши детальные предложения для нового европейского санкционного пакета и дополнительных мер против обхода существующих санкций. Спасибо всем, кто помогает защите жизни!" - подчеркнул Президент.

Зеленский: есть данные разведки о подготовке россией нового массированного удара