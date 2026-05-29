Зеленский: есть данные разведки о подготовке россией нового массированного удара

Есть данные разведки, что россияне готовят новый массированный удар по украинским городам и громадам, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с канцлером Австрии Кристианом Штокером.

Говорил с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером. Благодарен за соболезнования в связи с постоянными российскими воздушными атаками. Проинформировал канцлера о данных нашей разведки, что россияне готовят новый массированный удар по украинским городам и громадам. Очень важно, чтобы на эти обстрелы были совместные ответы партнеров, прежде всего в поставках антибаллистики - написал Зеленский.

По его словам, с австрийским лидером "детально обсудили и процесс европейской интеграции Украины". "Мы ожидаем, что уже в июне первый кластер будет открыт. Это справедливо, украинцы этого заслуживают. Благодарю Австрию за то, что полностью разделяет этот взгляд", - отметил он.

"Обсудили также наше взаимодействие в рамках международных организаций. Поручил дипломатической команде проработать соответствующие вопросы с австрийскими коллегами на своем уровне", - указал Президент.

