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Важно, чтобы США и в дальнейшем были участником процесса приближения мира, именно Америку боятся в россии - Зеленский

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Зеленский подчеркнул важность участия США в мирном процессе, ведь именно Америки боится Россия. Также Украина работает с США по санкциям, чтобы Путин не лгал об окончании войны.

Важно, чтобы США и в дальнейшем были участником процесса приближения мира, именно Америку боятся в россии - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важно, чтобы США и дальше были участником процесса приближения мира, ведь именно Америки боятся в россии, и именно американское влияние способно сохранить много жизней, если будет влиять на российского диктатора владимира путина ради завершения войны. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Мы обсуждаем с нашими партнерами детали и идеи вчерашнего разговора с президентом США Трампом. Важно, чтобы Америка и дальше была участницей процесса приближения мира. Именно Америки боятся в россии, и именно американское влияние способно сохранить много жизней, если будет влиять на путина ради завершения войны. Мы говорим с партнерами о следующих встречах с россиянами – прямые переговоры, к которым Украина абсолютно готова, и в любом формате, который даст результат

- сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Украина продолжает работать с США на разных уровнях по санкциям.

Убеждаем, что именно это нужно, чтобы путин не врал об окончании войны. Время покажет нашу правоту

- добавил Зеленский.

Напомним

Госсекретарь США заявил, что главная проблема войны в Украине состоит в том, что россия хочет получить то, на что не имеет права. Также он отметил важность переговоров.

Павел Башинский

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