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Важливо, щоб США були й надалі учасницею процесу наближення миру, саме Америки бояться в росії - Зеленський

Київ • УНН

 • 332 перегляди

Зеленський наголосив на важливості участі США в мирному процесі, адже саме Америки боїться росія. Також Україна працює з США щодо санкцій, щоб путін не брехав про закінчення війни.

Важливо, щоб США були й надалі учасницею процесу наближення миру, саме Америки бояться в росії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що важливо, щоб США були й надалі учасницею процесу наближення миру, адже саме Америки бояться в росії, і саме американський вплив здатен зберегти багато життів, якщо буде впливати на російського диктатора володимира путіна заради завершення війни. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Ми обговорюємо з нашими партнерами деталі та ідеї вчорашньої розмови з президентом США Трампом. Важливо, щоб Америка була й надалі учасницею процесу наближення миру. Саме Америки бояться в росії, і саме американський вплив здатен зберегти багато життів, якщо буде впливати на путіна заради завершення війни. Ми говоримо з партнерами про наступні зустрічі з росіянами – прямі перемовини, до яких Україна абсолютно готова, і в будь-якому форматі, який дасть результат

- сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна продовжує працювати із США на різних рівнях щодо санкцій.

Переконуємо, що саме це потрібно, щоб путін не брехав щодо закінчення війни. Час покаже нашу правоту

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Держсекретар США заявив, що головна проблема війни в Україні полягає в тому, що росія хоче отримати те, на що не має права. Також він наголосив на важливості переговорів.

Павло Башинський

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