Ватикан отменил "папскую тайну" для дел о сексуальном насилии

Папа Франциск также увеличил до 18 лет верхний возрастной порог, до которого Ватикан признает порнографию детской. В предыдущем издании документа от 2010 года этот порог составлял 14 лет.

Новые положения предстоит одобрить Конгрегации доктрины веры, которая в том числе занимается преступлениями, совершенными священниками-педофилами.

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В 2001 году папа Бенедикт XVI ввел “папскую тайную”, высшую форму секретности в церкви для дел о сексуальном насилии со стороны священников. Ватикан настаивал на том, что такая конфиденциальность необходима для защиты неприкосновенности частной жизни жертвы, репутации обвиняемого и целостности канонического процесса.

Однако такая секретность также помогала скрывать случаи педофилии, препятствовала следствию и приводила к молчанию жертв.

Напомним, ранее Папа Франциск сравнил растление детей с жертвоприношениями.