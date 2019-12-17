Ватикан отменил "папскую тайну" для дел о сексуальном насилии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Папа римский Франциск отменил "папскую тайну", которая применялась по делам о сексуальном насилии со стороны духовенства. Согласно новому документу, информация о подобных инцидентах может подвергаться огласке, когда злоумышленнику предъявлено обвинение или начат судебный процесс. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Папа Франциск также увеличил до 18 лет верхний возрастной порог, до которого Ватикан признает порнографию детской. В предыдущем издании документа от 2010 года этот порог составлял 14 лет.
Новые положения предстоит одобрить Конгрегации доктрины веры, которая в том числе занимается преступлениями, совершенными священниками-педофилами.
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В 2001 году папа Бенедикт XVI ввел “папскую тайную”, высшую форму секретности в церкви для дел о сексуальном насилии со стороны священников. Ватикан настаивал на том, что такая конфиденциальность необходима для защиты неприкосновенности частной жизни жертвы, репутации обвиняемого и целостности канонического процесса.
Однако такая секретность также помогала скрывать случаи педофилии, препятствовала следствию и приводила к молчанию жертв.
Напомним, ранее Папа Франциск сравнил растление детей с жертвоприношениями.