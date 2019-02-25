Папа Франциск порівняв розтління дітей з жертвоприношеннями

"Мені спадають на думку жорстокі релігійні обряди, які колись були поширені в деяких культурах - язичницькі ритуали людських жертвоприношень, часто дітей", - сказав він.

Папа пообіцяв вжити конкретних заходів для боротьби з цим явищем і зазначив, що кожну подібну справу будуть розглядати з усією серйозністю.

Водночас понтифік підкреслив, що сексуальне насильство над дітьми - загальна проблема, "поширене явище у всіх суспільствах і культурах".

Як зазначає видання, імовірно, тисячі людей стали жертвами сексуального насильства з боку священиків за кілька десятиліть. Люди, які постраждали від дій священнослужителів, закликають ухвалити нові правила, які б захищали неповнолітніх.

Очікується, що найближчим часом Ватикан надасть стратегічний план з розгляду заяв про зловживання з боку священиків, який склали за підсумками конференції, що була присвячена проблемі педофілії в Католицькій церкві.

Раніше Папа Римський визнав факт сексуального насильства священиків і єпископів над черницями.