Папа Римський визнав факт сексуального насильства священиків і єпископів над черницями
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Папа Франциск вперше публічно прокоментував скандал зі священиками і єпископами, які здійснюють сексуальну наругу над черницями, і заявив, що він сповнений рішучості зробити більше для боротьби з цією проблемою, передає УНН з посиланням на AP.
Виступаючи у вівторок перед журналістами, Папа Франциск зазначив, що папа Бенедикт XVI вжив заходи проти французького ордена після того, як деякі з його релігійних сестер були звернені в "сексуальне рабство" від рук священика, який заснував орден, і інших священиків.
"Чи повинні ми зробити щось більше? Так. Чи є бажання? Так. Але це шлях, який ми вже почали", - сказав Франциск, повертаючись з Об'єднаних Арабських Еміратів.
"Не всы так роблять, але були священики і єпископи... І я думаю, що це триває, тому що це не те, що може зупиниться, як тільки ви це усвідомлюєте. Це триває. І якийсь час ми працювали над цим", - додав він.
Папа сказав, що деякі священнослужителі були відсторонені від посади за погане поводження з сестрами. Але він також зазначив, що погане поводження з жінками є проблемою в суспільстві в цілому, де жінки як і раніше вважаються "громадянами другого сорту".
"Це культурна проблема. Я насмілюся сказати, що людство ще не дозріло", - сказав він, додавши, що в деяких частинах світу жорстоке поводження доходить до точки фемініціду.
Раніше Папа Римський закликав священиків-збоченців готуватися до правосуддя.