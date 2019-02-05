Папа Римський визнав факт сексуального насильства священиків і єпископів над черницями

Виступаючи у вівторок перед журналістами, Папа Франциск зазначив, що папа Бенедикт XVI вжив заходи проти французького ордена після того, як деякі з його релігійних сестер були звернені в "сексуальне рабство" від рук священика, який заснував орден, і інших священиків.

"Чи повинні ми зробити щось більше? Так. Чи є бажання? Так. Але це шлях, який ми вже почали", - сказав Франциск, повертаючись з Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Не всы так роблять, але були священики і єпископи... І я думаю, що це триває, тому що це не те, що може зупиниться, як тільки ви це усвідомлюєте. Це триває. І якийсь час ми працювали над цим", - додав він.

Папа сказав, що деякі священнослужителі були відсторонені від посади за погане поводження з сестрами. Але він також зазначив, що погане поводження з жінками є проблемою в суспільстві в цілому, де жінки як і раніше вважаються "громадянами другого сорту".

"Це культурна проблема. Я насмілюся сказати, що людство ще не дозріло", - сказав він, додавши, що в деяких частинах світу жорстоке поводження доходить до точки фемініціду.

Раніше Папа Римський закликав священиків-збоченців готуватися до правосуддя.