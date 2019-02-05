Папа Римский признал факт сексуального насилия священников и епископов над монахинями

Выступая во вторник перед журналистами, Папа Франциск отметил, что папа Бенедикт XVI принял меры против французского ордена после того, как некоторые из его религиозных сестер были обращены в “сексуальное рабство” от рук священника, который основал орден, и других священников.

“Должны ли мы сделать что-то большее? Да. Есть ли желание? Да. Но это путь, который мы уже начали”, — сказал Франциск, возвращаясь из Объединенных Арабских Эмиратов.

“Не все так делают, но были священники и епископы... И я думаю, что это продолжается, потому что это не то, что может остановится, как только вы это осознаете. Это продолжается. И какое-то время мы работали над этим”, — добавил он.

Папа сказал, что некоторые священнослужители были отстранены от должности за плохое обращение с сестрами. Но он также отметил, что плохое обращение с женщинами является проблемой в обществе в целом, где женщины по-прежнему считаются “гражданами второго сорта”.

“Это культурная проблема. Я осмелюсь сказать, что человечество еще не созрело”, — сказал он, добавив, что в некоторых частях мира жестокое обращение доходит до точки феминицида.

Ранее Папа Римский призвал священников-растлителей готовиться к правосудию.