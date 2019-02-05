Папа Римский признал факт сексуального насилия священников и епископов над монахинями
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Папа Франциск впервые публично прокоментировал скандал со священниками и епископами, совершающими сексуальные надругательства над монахинями, и заявил, что он полон решимости сделать больше для борьбы с этой проблемой, передаёт УНН со ссылкой на AP.
Выступая во вторник перед журналистами, Папа Франциск отметил, что папа Бенедикт XVI принял меры против французского ордена после того, как некоторые из его религиозных сестер были обращены в “сексуальное рабство” от рук священника, который основал орден, и других священников.
“Должны ли мы сделать что-то большее? Да. Есть ли желание? Да. Но это путь, который мы уже начали”, — сказал Франциск, возвращаясь из Объединенных Арабских Эмиратов.
“Не все так делают, но были священники и епископы... И я думаю, что это продолжается, потому что это не то, что может остановится, как только вы это осознаете. Это продолжается. И какое-то время мы работали над этим”, — добавил он.
Папа сказал, что некоторые священнослужители были отстранены от должности за плохое обращение с сестрами. Но он также отметил, что плохое обращение с женщинами является проблемой в обществе в целом, где женщины по-прежнему считаются “гражданами второго сорта”.
“Это культурная проблема. Я осмелюсь сказать, что человечество еще не созрело”, — сказал он, добавив, что в некоторых частях мира жестокое обращение доходит до точки феминицида.
Ранее Папа Римский призвал священников-растлителей готовиться к правосудию.