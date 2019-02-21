Католицька церква рішуче боротиметься проти педофілії священиків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Глава Католицької церкви, папа Франциск пообіцяв, що конкретні заходи проти сексуального насильства над дітьми з боку священиків будуть результатом конференції, яку він відкрив 21 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Guardian.
Папа скликав католицьких лідерів з усього світу на чотириденну зустріч, щоб обговорити скандал, який зруйнував довіру до церкви в Сполучених Штатах - де вона заплатила мільярди доларів, а також в Ірландії, Чилі, Австралії та інших країнах по всьому світу за останні три десятиліття.
"Зіткнувшись з лихом сексуального насильства, вчиненого священиками щодо неповнолітніх, я хотів звернутися до вас", - сказав він присутнім єпископам і главам релігійних орденів, попросивши їх "вислухати крик маленьких дітей, які прагнуть до справедливості".
Жертви очікували "конкретних і ефективних заходів", а не просто засудження, додав він.
Після виступу Папи кардинал Луїс Тагле з Філіппін розплакався, коли читав вступну промову, в якій визнавалося: "Ми, єпископи, завдали рани жертвам".
Деякі жертви заявили, що конференція була призначена просто для того, щоб очистити образ церкви, зіпсованої зґвалтуваннями та докучаннями священиків до дітей, а також приховуванням цих злочинів церковної влади.
Нагадаємо, папа римський Франциск закликав людей, особливо молодь, рішуче протистояти причинам торгівлі людьми і захисту жертв.