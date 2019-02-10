Папа Римський закликав рішуче боротися з торгівлею людьми у світі

У виступі після завершення традиційної недільної молитви Ангела на площі Святого Петра у Ватикані понтифік нагадав, що два дні тому в літургійній пам'яті святої Джузеппіни Бахіти відзначався п'ятий Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

Франциск сказав, що девіз "Разом проти торгівлі людьми", з яким відзначалася подія в цьому році, "пропонує нам об'єднати зусилля для подолання цієї проблеми", і подякував "тим, хто бореться на цьому фронті, зокрема багатьох релігійних діячів".

Папа закликав усіх до співпраці в цій справі, засудивши випадки експлуатації та рабства чоловіків, жінок і дітей, і запросив присутніх разом з ним молитися святій Джузеппіні Бахіті.

Свята Джузеппіна Бахита (1869-1947) була продана дівчинкою в рабство в Судані, потім стала черницею ордена "Дочки милосердя".

Нагадаємо, близько 30% жертв торгівлі людьми - діти.

Як повідомляв УНН, від торгівлі людьми у 2018 році постраждали 223 українці.