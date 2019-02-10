Папа Римский призвал решительно бороться с торговлей людьми в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Папа Франциск призвал людей, особенно молодежь, решительно противостоять причинам торговли людьми и защите жертв. Про это сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство Prensa Latina.
В выступлении после завершения традиционной воскресной молитвы Ангела на площади Святого Петра в Ватикане понтифик напомнил, что два дня назад в литургической памяти святой Джузеппины Бахиты отмечался пятый Всемирный день борьбы с торговлей людьми.
Франциско сказал, что девиз "Вместе против торговли людьми", с которым отмечалось это событие в этом году, "предлагает нам объединить усилия для преодоления этой проблемы", и поблагодарил "тех, кто сражается на этом фронте, в частности многих религиозных деятелей".
Папа призвал всех к сотрудничеству в этом деле, осудив случаи эксплуатации и рабства мужчин, женщин и детей, и пригласил присутствующих вместе с ним молиться святой Джузеппины Бахиты.
Святая Джузеппина Бахита (1869-1947) была продана девочкой в рабство в Судане, потом стала монахиней ордена "Дочери милосердия".
Напомним, около 30 % жертв торговли людьми - дети.
Как сообщал УНН, от торговли людьми в 2018 году пострадали 223 украинца.