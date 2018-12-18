От торговли людьми в 2018 году пострадали 223 украинца

“За 11 месяцев 2018 Национальная полиция установила и оказала помощь 223 пострадавшим от преступлений в сфере торговли людьми. Среди пострадавших — 135 женщин и 18 детей. В общем полицейские обнаружили 276 уголовных правонарушений (в 2017 году — 321 факт), предусмотренные ст. 149 Уголовного кодекса Украины „Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека“. В 173 уголовных производствах по этой статье 109 злоумышленникам сообщено подозрения. Из них 47 находятся под стражей”, - отметил Вячеслав Аброськин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинских моряков втянули в масштабную авантюру с нелегалами

Отмечают, что торговля людьми — это одна из худших форм преступности против человечества. Наиболее уязвимыми к этому преступлению являются женщины в возрасте 18-30 лет, дети 13-18 лет и мужчины 25-35 лет. Основные страны назначения “живого товара” — Россия, Польша, Украина и страны Европейского Союза.

Как сообщал УНН ранее, в Украине статус пострадавших от торговли людьми, что закреплено в соответствующих уголовных процессах, имеют 1068 человек, в то же время Минсоцполитики установило 642 статуса лицам, пострадавшим от торговли людьми.

В начале ноября в Польше задержали 42-летнего гражданина, который использовал более полутысячи человек для выполнения принудительной работы на стройках. Его жертвами стали поляки и иностранцы, среди которых были и украинцы.

В Киеве 13 ноября задержаны участники этнической преступной группы, которые держали в рабстве 94 человека и использовали их подневольный труд на “плантациях” в Одесской области.