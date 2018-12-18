От торговли людьми в 2018 году пострадали 223 украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. С начала 2018 года потерпевшими от преступлений в сфере торговли людьми стали 223 украинца. Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
“За 11 месяцев 2018 Национальная полиция установила и оказала помощь 223 пострадавшим от преступлений в сфере торговли людьми. Среди пострадавших — 135 женщин и 18 детей. В общем полицейские обнаружили 276 уголовных правонарушений (в 2017 году — 321 факт), предусмотренные ст. 149 Уголовного кодекса Украины „Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека“. В 173 уголовных производствах по этой статье 109 злоумышленникам сообщено подозрения. Из них 47 находятся под стражей”, - отметил Вячеслав Аброськин.
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Отмечают, что торговля людьми — это одна из худших форм преступности против человечества. Наиболее уязвимыми к этому преступлению являются женщины в возрасте 18-30 лет, дети 13-18 лет и мужчины 25-35 лет. Основные страны назначения “живого товара” — Россия, Польша, Украина и страны Европейского Союза.
Как сообщал УНН ранее, в Украине статус пострадавших от торговли людьми, что закреплено в соответствующих уголовных процессах, имеют 1068 человек, в то же время Минсоцполитики установило 642 статуса лицам, пострадавшим от торговли людьми.
В начале ноября в Польше задержали 42-летнего гражданина, который использовал более полутысячи человек для выполнения принудительной работы на стройках. Его жертвами стали поляки и иностранцы, среди которых были и украинцы.
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