Заарештовано банду работорговців, яка неволила 94 людей

“На сьогодні усім 13 затриманим оголошено підозру за ч. 3 ст. 149 КК України (Торгівля людьми) та обрано запобіжні заходи. Трьом фігурантам — у вигляді тримання під вартою без права на заставу, дев’ятьом — арешт із заставою, ще одній підозрюваній — цілодобовий домашній арешт”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сучасне рабство: Україна опинилася у першій половині антирейтингу

Правоохоронці затримали 13 учасників злочинної групи, які утримували в неволі близько 94 людей, примушуючи їх безоплатно працювати на найтяжчих роботах.

Як виявилось, замовниками “живого товару” виявилася сімейна пара — громадянин Грузії і громадянка України — власники сільськогосподарського підприємства, розташованого в Одеської області.

Троє вербувальників ромської національності на центральному залізничному вокзалі підшуковували для них потенційних жертв. Зловмисників цікавили переважно особи, що перебували у скрутних життєвих обставинах та не мали постійного місця проживання. Їм вони пропонували роботу із зарплатою 500 гривень в день, безкоштовне житло та харчування. Завербованих людей приводили до автомобілів, на яких потім доставляли на Одещину.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Елла Лібанова: 52 мільйони в Україні вже ніколи не буде, а якщо буде - це будуть не українці

За кожну доставлену замовнику особу вербувальники отримували 500 грн.

По приїзду до місця призначення у завербованих робітників відбирали паспорти та мобільні телефони. Потім їх вселяли у барак, де у кожній кімнаті в нелюдських умовах та в антисанітарії проживали 15-20 людей, як чоловіки так і жінки.

Працювати змушували безоплатно по 13 годин на добу на великих за площею полях. При цьому потерпілі постійно піддавалися фізичному та психологічному насильству з боку охоронців. Тих робітників, які відмовлялися працювати або намагались втекти, жорстко били.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві блокували продаж українських дівчат у секс-рабство до Туреччини

За результатами кількамісячної оперативної розробки, проведеної столичною прокуратурою та Нацполіцією, членів злочинної групи вдалося встановити та затримати.

Близько 94 людей, які перебували у них в рабстві, вже звільнені. Найстаршому зі звільнених 67 років, наймолодшому — 14. З усіма потерпілими наразі працюють правоохоронці та лікарі.

В межах слідства у зловмисників провели низку санкціонованих обшуків, у ході яких вилучили докази протиправної діяльності, велику кількість зброї та набоїв.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, скільки українців постраждали від торгівлі людьми

Раніше поліція викрила кричущі випадки експлуатації інвалідів у двох регіонах.