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Арестована банда работорговцев, которая неволила 94 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Киеве задержаны участники этнической преступной группы, которые держали в рабстве 94 человек и использовали их подневольный труд на “плантациях” в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

“На сегодняшний день всем 13 задержанным объявлено подозрение по ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми) и избраны меры пресечения. Трем фигурантам — в виде содержания под стражей без права на залог, девяти — арест с залогом, еще одной подозреваемой — круглосуточный домашний арест”, - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали 13 участников преступной группы, которые удерживали в неволе около 94 человек, заставляя их бесплатно работать на тяжелых работах.

Как оказалось, заказчиками “живого товара” оказалась семейная пара — гражданин Грузии и гражданка Украины — владельцы сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Одесской области.

Трое вербовщиков цыганской национальности на центральном железнодорожном вокзале подыскивали для них потенциальных жертв. Злоумышленников интересовали преимущественно лица, находившиеся в трудных жизненных обстоятельствах и которые не имели постоянного места жительства. Им они предлагали работу с зарплатой 500 гривен в день, бесплатное жилье и питание. Завербованных людей приводили к автомобилям, на которых затем доставляли в Одесскую область.

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За каждое доставленное заказчику лицо вербовщики получали 500 грн.

По приезду к месту назначения у завербованных рабочих отбирали паспорта и мобильные телефоны. Затем их вселяли в барак, где в каждой комнате в нечеловеческих условиях и в антисанитарии проживали 15-20 человек, как мужчины так и женщины.

Работать заставляли бесплатно по 13 часов в сутки на больших по площади полях. При этом пострадавшие постоянно подвергались физическому и психологическому насилию со стороны охранников. Тех рабочих, которые отказывались работать или пытались убежать, жестко били.

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По результатам оперативной разработки, проведенной столичной прокуратурой и Нацполицией, членов преступной группы удалось установить и задержать.

Около 94 человек, которые находились у них в рабстве, уже освобождены. Самому старшему из освобожденных 67 лет, самому младшему — 14. Со всеми пострадавшими сейчас работают правоохранители и врачи.

В рамках следствия в отношении злоумышленников провели ряд санкционированных обысков, в ходе которых изъяли доказательства противоправной деятельности, большое количество оружия и боеприпасов.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

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