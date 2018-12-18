Від торгівлі людьми у 2018 році постраждали 223 українці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. З початку 2018 року потерпілими від злочинів у сфері торгівлі людьми стали 223 українці. Про це заявив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на Департамент комунікації МВС України.
“За 11 місяців 2018 року Національна поліція встановила та надала допомогу 223 потерпілим від злочинів у сфері торгівлі людьми. Серед потерпілих — 135 жінок і 18 дітей. Загалом поліцейські виявили 276 кримінальних правопорушень (у 2017 році — 321 факт), передбачені ст. 149 Кримінального кодексу України „Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини“. У 173 кримінальних провадженнях за цією статтею 109 зловмисникам повідомлено підозри. З них 47 перебувають під вартою”, — зазначив В’ячеслав Аброськін.
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Зазначають, що торгівля людьми — це одна з найгірших форм злочинності проти людства. Найбільш вразливими до цього злочину є жінки віком 18-30 років, діти 13-18 років і чоловіки 25-35 років. Основні країни призначення “живого товару” — Росія, Польща, Україна та країни Європейського Союзу.
Як повідомляв УНН раніше, в Україні статус потерпілих від торгівлі людьми, що закріплено у відповідних кримінальних провадженнях, мають 1068 осіб, водночас Мінсоцполітики встановило 642 статуси особам, які постраждали від торгівлі людьми.
На початку листопада у Польщі затримали 42-річного громадянина, який використав більше півтисячі людей для виконання примусової роботи на будовах. Його жертвами стали поляки та іноземці, серед яких були й українці.
У Києві 13 листопада затримано учасників етнічної злочинної групи, які тримали у рабстві 94 людей та використовували їх підневільну працю на “плантаціях” у Одеській області.