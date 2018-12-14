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Українських моряків втягнули у масштабну авантюру з нелегалами

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Поліція затримала учасників транснаціональної групи, які вербували українців для перевезення нелегалів. Про це повідомив відділ комунікації Національної поліції України, передає УНН. 

Українських моряків втягнули у масштабну авантюру з нелегалами

“Основним завданням зловмисників було вербування українців для найму на роботу для перевезення нелегалів із Північної Африки в Європу. Моряки не розуміли того, що вони вчиняють злочин. У результаті, більше 250 громадян України наразі перебувають у в‘язницях Греції та Італії за контрабанду мігрантів”, — зазначив голова Нацполіції Сергій Князєв.

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Поліцейські встановили схему діяльності організованої злочинної групи: зловмисники пропонували українським громадянам від 2 до 4 тис. доларів США за роботу у складі екіпажів турецьких суден, навчаючи їх управляти цими плавзасобами та навичкам морської навігації. У подальшому завербовані українці переправляли на цих плавзасобах до Греції та Італії нелегальних мігрантів.

Після отримання згоди на роботу від завербованих громадян члени злочинного угрупування організовували для них отримання паспортів для виїзду за кордон та купували авіаквитки. Також вони займалися супроводженням завербованих українців до аеропортів Києва, Одеси та Запоріжжя, звідки відправляли до Туреччини. На місці їх зустрічали інші учасники злочинної групи, які доставляли українців на плавзасоби та в подальшому навчали керувати ними.

У скоєнні цього кримінального правопорушення наразі підозрюються понад 30 громадян України (жителів Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Полтавської, Донецької та Херсонської областей). Також громадяни Туреччини та Російської Федерації. 

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П’ятеро з них вже затримані в порядку статті 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Ще одному спільнику, мешканцю Маріуполя, який зараз перебуває на території Туреччини, підозру оголошено заочно.
За місцем проживання затриманих правоохоронці провели санкціоновані обшуки. За їх результатами вилучено мобільні термінали, сім-картки, оргтехніка, гроші, чорнові записи, сканкопії авіаквитків та паспортів завербованих українців, які підтверджують злочинну діяльність фігурантів.

Наразі тривають слідчі дії з метою ідентифікації інших учасників злочинної групи, оскільки усі члени ОЗГ дотримувалися суворих правил конспірації.

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Раніше було викрито міжнародну банду, що грабувала сейфи у 7 країнах. Також УНН повідомляв, що поліція затримала членів міжрегіональної банди банківських шахраїв, на раХунку яких було 400 зламів платіжних терміналів.

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