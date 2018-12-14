Украинских моряков втянули в масштабную авантюру с нелегалами

“Основной задачей злоумышленников было привлечение украинцев для найма на работу для перевозки нелегалов из Северной Африки в Европу. Моряки не понимали того, что они совершают преступление. В результате, более 250 граждан Украины сейчас находятся в тюрьмах Греции и Италии за контрабанду мигрантов”, - отметил глава Нацполиции Сергей Князев.

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Полицейские установили схему деятельности организованной преступной группы: злоумышленники предлагали украинским гражданам от 2 до 4 тыс. Долларов США за работу в составе экипажей турецких судов, обучая их управлять этими плавсредствами и навыкам морской навигации. В дальнейшем завербованные украинцы переправляли на этих плавсредствах в Грецию и Италию нелегальных мигрантов.

После получения согласия на работу от завербованных граждан члены преступной группировки организовывали для них получение паспортов для выезда за границу и покупали авиабилеты. Также они занимались сопровождением завербованных украинцев в аэропорты Киева, Одессы и Запорожья, откуда отправляли в Турцию. На месте их встречали другие участники преступной группы, которые доставляли украинцев на плавсредства и в дальнейшем учили управлять ими.

В совершении этого уголовного преступления пока подозреваются более 30 граждан Украины (жителей Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областей). Также граждане Турции и Российской Федерации.

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Пятеро из них уже задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Извещены о подозрении по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Еще одному сообщнику, жителю Мариуполя, который сейчас находится на территории Турции, подозрение объявлено заочно.

По месту жительства задержанных правоохранители провели санкционированные обыски. По их результатам изъяты мобильные терминалы, сим-карты, оргтехника, деньги, черновые записи, сканкопии авиабилетов и паспортов завербованных украинцев, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.

Сейчас продолжаются следственные действия с целью идентификации других участников преступной группы, поскольку все члены ОПГ придерживались строгих правил конспирации.

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Ранее было разоблачена международная банда, которая грабила сейфы в 7 странах. Также УНН сообщал, что полиция задержала членов межрегиональной банды банковских мошенников, на счету которых было 400 взломов платежных терминалов.