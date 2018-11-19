Викрито міжрегіональну банду банківських шахраїв із 400 злочинами

“Встановлено близько 400 банківських операцій, проведених зловмисниками на території 11 регіонів України. Їх діями завдано збитків на більш як 5 мільйонів гривень. Усі 6 учасників цієї міжрегіональної злочинної групи, на чолі з організатором, затримані в порядку статті 208 КПК України”, — йдеться у повідомленні.

Працівники Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно зі співробітниками Служби безпеки України в Харківській області, слідчими поліції Харківщини та військовою прокуратурою, встановили групу зловмисників, які шляхом обману валідатора банківських терміналів для самообслуговування, викрадали гроші з державних та приватних українських банків.

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За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) КК України. Документування діяльності злочинної групи відбувалося протягом останніх шести місяців.

Правоохоронці, спільно зі службою безпеки АТ КБ “Приватбанк”, встановили учасників злочинної групи та схему, за якою ті втручались в роботу систем і комп’ютерних мереж банків. Зловмисники досконало знали принцип роботи терміналів та знайшли спосіб втручання в систему роботи банку.

За схемою, термінал приймав спеціально підготовлені зловмисниками купюри, фіксуючи зарахування на рахунку клієнта. На наступному етапі проходження купюри, система терміналу видавала помилку та повертала купюру власнику. Таким чином зловмисники з одного банкомату могли зарахувати на підконтрольні рахунки від 5 до 170 тисяч гривень. При цьому, використовуючи засоби конспірації, зловмисники постійно змінювали місце скоєння злочину, переміщуючись протягом доби по обласним центрам усієї держави.

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Правоохоронці затримали в порядку статті 208 КПК України двох організаторів злочинної групи та ще чотирьох виконавців. Усі вони — громадяни України віком від 23 до 33 років. Затримання відбувалося, коли зловмисники вкотре намагалися зарахувати кошти на підконтрольні рахунки в одному із терміналів міста Кривий Ріг (Дніпропетровщина). У них вилучено спеціально видозмінену купюру для вчинення злочину.

Крім того, поліцейські встановили, що організатор злочинної групи створив офіс для виготовлення фальшивих грошей. Устаткування для виготовлення валюти розміщувалося в одній із квартир на Київщині, де поліцейські провели обшук. Для створення фальшивих купюр зловмисники встановили спеціальне програмне забезпечення, придбали спеціальний папір, виготовили кліше, а також створили сайт для продажу виготовлених грошей.

Загалом, поліцейські провели 8 одночасних обшуків на території Київської, Харківської та Дніпропетровської областей. За їх результатами вилучено комп’ютерну техніку, устаткування для виготовлення грошових коштів, спеціальний папір, кліше та флеш-накопичувачі. Також вилучено засоби зв’язку та картки різних банків, які зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності. Вилучене направлено на експертизу.

Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.

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Як повідомляв УНН, 18 листопада поліція затримала одного з підозрюваних у скоєнні нападу й пограбування на інкасаторську машину. 19 листопада суд почав обирати запобіжний захід одному з нападників на інкасаторів.

Нагадаємо, 17 листопада зранку в Ірпені Київської області невідомі пограбували інкасаторську машину. Був введений план “Перехоплення”.

Невідомі, які втекли після пограбування автомобіля інкасаторів в Ірпені Київської області, поїхали на позашляховику Mitsubishi Pajero.

Як згодом встановила поліція, сума вкрадених грошей з інкасаторського автомобіля ПриватБанку становила 3 млн грн, а не 1,8 млн, як повідомили у банку раніше.