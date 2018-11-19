Разоблачена межрегиональная банда банковских мошенников с 400 преступлениями

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В г.Кривой Рог Днепропетровской области задержана преступная группа, уличенная в махинациях с банковскими терминалами самообслуживания. Об этом сообщил Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает УНН.

“Установлено около 400 банковских операций, проведенных злоумышленниками на территории 11 регионов Украины. Их действиями причинен ущерб на более 5 миллионов гривен. Все 6 участников этой межрегиональной преступной группы во главе с организатором, задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины”, - говорится в сообщении.

Работники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Харьковской области, следователями полиции Харьковской области и военной прокуратурой, установили группу злоумышленников, которые путем обмана валидатора банковских терминалов самообслуживания, похищали деньги у государственных и частных украинских банков.

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По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Документирование деятельности преступной группы происходило в течение последних шести месяцев.

Правоохранители совместно со службой безопасности АО КБ “Приватбанк”, установили участников преступной группы и схему, по которой те вмешивались в работу систем и компьютерных сетей банков. Злоумышленники в совершенстве знали принцип работы терминалов и нашли способ вмешательства в систему работы банка.

По схеме, терминал принимал специально подготовленные злоумышленниками купюры, фиксируя зачисления на счета клиента. На следующем этапе прохождения купюры, система терминала выдавала ошибку и возвращала купюру владельцу. Таким образом злоумышленники с одного банкомата могли зачислить на подконтрольные счета от 5 до 170 тысяч гривен. При этом, используя средства конспирации, злоумышленники постоянно меняли место совершения преступления, перемещаясь в течение суток по областным центрам всей страны.

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Правоохранители задержали в порядке статьи 208 УПК Украины двух организаторов преступной группы и еще четырех исполнителей. Все они — граждане Украины в возрасте от 23 до 33 лет. Задержание произошло, когда злоумышленники разово пытались зачислить средства на подконтрольные счета в одном из терминалов города Кривой Рог (Днепропетровская область). У них была изъята специально видоизмененная купюра для совершения преступления.

Кроме того, полицейские установили, что организатор преступной группы создал офис для изготовления фальшивых денег. Оборудование для изготовления валюты размещалось в одной из квартир в Киевской области, где полицейские провели обыски. Для создания фальшивых купюр злоумышленники установили специальное программное обеспечение, приобрели специальную бумагу, изготовили клише, а также создали сайт для продажи изготовленных денег.

В общем, полицейские провели 8 одновременных обысков на территории Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей. По их результатам изъята компьютерная техника, оборудование для изготовления денежных средств, специальная бумага, клише и флэш-накопители. Также изъяты средства связи и карты различных банков, которые злоумышленники использовали в своей преступной деятельности. Изъятые вещьдоки направлены на экспертизу.

Задержанным грозит до 8 лет заключения.

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Как сообщал УНН, 18 ноября полиция задержала одного из подозреваемых в совершении нападения и ограбления на инкассаторскую машину. 19 ноября суд начал избирать меру пресечения одному из нападавших на инкассаторов.

Напомним, 17 ноября утром в Ирпене Киевской области неизвестные ограбили инкассаторскую машину. Был введен план “Перехват”.

Неизвестные, которые ударились в бегство после ограбления автомобиля инкассаторов в Ирпене Киевской области, передвигались на внедорожнике Mitsubishi Pajero.

Как впоследствии установила полиция, сумма украденных денег из инкассаторского автомобиля ПриватБанка составила 3 млн грн, а не 1,8 млн грн, как сообщили в банке ранее.

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