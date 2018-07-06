В Італії затримали яхту українських контрабандистів

“Яхту з незаконними мігрантами виявили в районі порту Кротоне. На борту судна знаходився 71 громадянин, у тому числі 8 жінок та 15 дітей, яких переправляли з Туреччини”, — йдеться у повідомленні.

Отримавши чергову інформацію про можливу участь громадян України в незаконних діях по переміщенню мігрантів морським шляхом, оперативні співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління відразу попередили європейських колег.

Як результат, 3 липня в районі порту Кротоне італійські правоохоронці виявили яхту з незаконними мігрантами. На борту судна знаходився 71 іноземець, у тому числі 8 жінок та 15 дітей, яких переправляли з Туреччини.

Як зазначається, схема переправлення не змінилась. Плавзасіб, як і минулого разу, був під прапором Німеччини, хоча реально виходив з порту Миколаївщини під прапором України.

Нагадаємо, 23 червня під час переправки яхтою нелегалів до Греції та Італії були піймані троє українців.