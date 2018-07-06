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В Италии задержали яхту украинских контрабандистов

В Италии задержали яхту украинских контрабандистов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Очередную яхту украинского происхождения с 71 незаконным мигрантом обнаружили итальянские правоохранители. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

“Яхту с незаконными мигрантами обнаружили в районе порта Кротоне. На борту судна находился 71 гражданин, в том числе 8 женщин и 15 детей, которых переправляли из Турции”, - говорится в сообщении.

Получив очередную информацию о возможном участии граждан Украины в незаконных действиях по перемещению мигрантов морским путем, оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления сразу предупредили европейских коллег.

Как результат, 3 июля в районе порта Кротоне итальянские правоохранители обнаружили яхту с незаконными мигрантами. На борту судна находился 71 иностранец, в том числе 8 женщин и 15 детей, которых переправляли из Турции.

Как отмечается, схема переправки не изменилась. Плавсредство, как и в прошлый раз, было под флагом Германии, хотя реально выходило из порта Николаева под флагом Украины.

Напомним, 23 июня во время переправки яхтой нелегалов в Греции и Италии были пойманы трое украинцев.

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