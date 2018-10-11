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У Середземному морі затримано українську яхту з близько 60 нелегалами

У Середземному морі затримано українську яхту з близько 60 нелегалами

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Українську яхту із близько 60 нелегальними мігрантами на борту затримано у Середземному морі при сприянні прикордонників України. Про це повідомляє Відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає УНН.

"Як встановили оперативні співробітники ДПСУ, за останні два роки для здійснення переправлення нелегальних мігрантів морським шляхом було завербовано щонайменше 12 громадян України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, викрито угруповання з числа громадян Іраку, Сирії, Туреччини, Італії та Греції. Злочинці залучали до незаконної діяльності за кордоном українців. Наші співвітчизники виступали в ролі виконавців переправлення нелегальних мігрантів з Туреччини до Греції та Італії морським шляхом маломірними яхтами. Наразі відомо про щонайменше 12 громадян України, мешканців Полтавської, Одеської та Донецької областей.

Враховуючи істотну шкоду національним інтересам України, а також зацікавленість ЄС у ліквідації транскордонної злочинної спільноти, наприкінці 2017 року Держприкордонслужба почала свою співпрацю з Європейським поліцейським управлінням (Європол), аби ефективно протидіяти злочинній діяльності, вказали у відомстві.

"У результаті вжитих спільних заходів у Середземному морі в Каламакському морському регіоні Паліовуна правоохоронні органи Греції затримали українську яхту. Нею перевозили 57 мігрантів. Члени екіпажу судна – 3 наших співвітчизники", - повідомили у ДПСУ.

Наступного дня в аеропорту Афін правоохоронці затримали одного з учасників злочинної організації, який протягом 2017-2018 років, у тому числі в останньому випадку, передавав завербованих громадян України за кордон, де їх у подальшому втягували у вказану протиправну діяльність.

Зазначається, що у цій злочинній схемі громадяни України, які здійснювали безпосереднє переправлення незаконних мігрантів до країн ЄС, з точки зору українського законодавства виступають у ролі потерпілих від злочинної діяльності. Їх вербували та відправляли за кордон для втягнення у подальші злочини. У більшості випадків для спонукання українців до вчинення протиправної діяльності застосовувалися шахрайські методи переконання, їм не доводилася справжня мета перевезення осіб на прогулянкових яхтах та у 100% випадків не повідомлялися негативні наслідки в разі їх затримання правоохоронними органами, додали у відомстві.

Нагадаємо, Рим пригрозив закрити аеропорти Італії у зв'язку з намірами влади німецької федеральної землі Баварія здійснити масштабну депортацію мігрантів, що прибули на німецьку територію через Італію.

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