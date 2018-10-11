У Середземному морі затримано українську яхту з близько 60 нелегалами

"Як встановили оперативні співробітники ДПСУ, за останні два роки для здійснення переправлення нелегальних мігрантів морським шляхом було завербовано щонайменше 12 громадян України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, викрито угруповання з числа громадян Іраку, Сирії, Туреччини, Італії та Греції. Злочинці залучали до незаконної діяльності за кордоном українців. Наші співвітчизники виступали в ролі виконавців переправлення нелегальних мігрантів з Туреччини до Греції та Італії морським шляхом маломірними яхтами. Наразі відомо про щонайменше 12 громадян України, мешканців Полтавської, Одеської та Донецької областей.

Враховуючи істотну шкоду національним інтересам України, а також зацікавленість ЄС у ліквідації транскордонної злочинної спільноти, наприкінці 2017 року Держприкордонслужба почала свою співпрацю з Європейським поліцейським управлінням (Європол), аби ефективно протидіяти злочинній діяльності, вказали у відомстві.

"У результаті вжитих спільних заходів у Середземному морі в Каламакському морському регіоні Паліовуна правоохоронні органи Греції затримали українську яхту. Нею перевозили 57 мігрантів. Члени екіпажу судна – 3 наших співвітчизники", - повідомили у ДПСУ.

Наступного дня в аеропорту Афін правоохоронці затримали одного з учасників злочинної організації, який протягом 2017-2018 років, у тому числі в останньому випадку, передавав завербованих громадян України за кордон, де їх у подальшому втягували у вказану протиправну діяльність.

Зазначається, що у цій злочинній схемі громадяни України, які здійснювали безпосереднє переправлення незаконних мігрантів до країн ЄС, з точки зору українського законодавства виступають у ролі потерпілих від злочинної діяльності. Їх вербували та відправляли за кордон для втягнення у подальші злочини. У більшості випадків для спонукання українців до вчинення протиправної діяльності застосовувалися шахрайські методи переконання, їм не доводилася справжня мета перевезення осіб на прогулянкових яхтах та у 100% випадків не повідомлялися негативні наслідки в разі їх затримання правоохоронними органами, додали у відомстві.

Нагадаємо, Рим пригрозив закрити аеропорти Італії у зв'язку з намірами влади німецької федеральної землі Баварія здійснити масштабну депортацію мігрантів, що прибули на німецьку територію через Італію.