В Средиземном море задержали украинскую яхту с около 60 нелегалами

"Как установили оперативные сотрудники ГПСУ, за последние два года для осуществления переправки нелегальных мигрантов морским путем были завербованы не менее 12 граждан Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, разоблачена группировка из числа граждан Ирака, Сирии, Турции, Италии и Греции. Преступники привлекали к незаконной деятельности за рубежом украинцев. Наши соотечественники выступали в роли исполнителей переправки нелегальных мигрантов из Турции в Грецию и Италию морским путем маломерными яхтами. Известно о по меньшей мере 12 гражданах Украины, жителях Полтавской, Одесской и Донецкой областей.

Учитывая существенный вред национальным интересам Украины, а также заинтересованность ЕС в ликвидации трансграничной преступной группы, в конце 2017 года Госпогранслужба начала свое сотрудничество с Европейским полицейским управлением (Европол), чтобы эффективно противодействовать преступной деятельности, указали в ведомстве.

"В результате принятых совместных мероприятий в Средиземном море в Каламакском морском регионе Палиовуна правоохранительные органы Греции задержали украинскую яхту. Ею перевозили 57 мигрантов. Члены экипажа судна - 3 наших соотечественника", - сообщили в ГПСУ.

На следующий день в аэропорту Афин правоохранители задержали одного из участников преступной организации, который в течение 2017-2018 годов, в том числе в последнем случае, передавал завербованных граждан Украины за границу, где их в дальнейшем втягивали в указанную противоправную деятельность.

Отмечается, что в этой преступной схеме граждане Украины, которые осуществляли непосредственно переправку незаконных мигрантов в страны ЕС, с точки зрения украинского законодательства выступают в роли пострадавших от преступной деятельности. Их вербовали и отправляли за границу для вовлечения в последующие преступления. В большинстве случаев для побуждения украинцев к совершению противоправной деятельности применялись мошеннические методы убеждения, им не сообщалась настоящая цель перевозки лиц на прогулочных яхтах и ​​в 100% случаев не сообщались негативные последствия в случае их задержания правоохранительными органами, добавили в ведомстве.

Напомним, Рим пригрозил закрыть аэропорты Италии в связи с намерениями власте йнемецкой федеральной земли Бавария осуществить масштабную депортацию мигрантов, прибывших на немецкую территорию через Италию.