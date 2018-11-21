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Викрито міжнародну банду, що грабувала сейфи у 7 країнах

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Затримано учасників міжнародної злочинної організації, які викрадали цінності з банківських сейфів у різних країнах світу. Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає УНН.

“Злочинне угруповання, в переважній більшості — вихідці з України, а нині — іммігранти, тільки в Києві спустошило сейфи в 14 банках. Крім цього, зловмисники залишили порожніми ще десятки сейфів у Латвії, Узбекистані, Росії, Молдові, Білорусії, Македонії та Азербайджані. П’ятьох учасників угруповання затримали закордонні правоохоронці, завдяки тісній співпраці працівників Національної поліції України та Інтерполу. Ще двох затримали українські поліцейські в Києві та Одесі”, — йдеться у повідомленні.

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Оперативниками ДВБ НПУ здійснюється супроводження матеріалів кримінального провадження, розпочатого ГСУ НПУ, під процесуальним керівництвом ГПУ, відразу за кількома статтями КК України: ч.3,4,5 ст.185, ч.1 ст.255, ч.3 ст. 209 та ч.3,4 ст. 358.

Спільно з працівниками ГСУ НПУ встановлено, що на початку 2015 року троє українців, 1965, 1975, 1971 років народження, переїхали на постійне місце проживання до США та сьогодні є громадянами цієї країни. З метою незаконного збагачення чоловіки змовились і розробили схему, спрямовану на викрадення чужого майна з індивідуальних банківських сейфів. До злочинної організації залучили своїх земляків — мешканців Києва, Одеси та Донецька.

Учасники ієрархічного злочинного угрупування з чітко розподіленими ролями, за заздалегідь підробленими документами, звертались до банківських установ різних держав світу. Під приводом оформлення індивідуального сейфу та зберігання у ньому майна, зловмисники отримували вільний доступ до відповідного сховища, проводили відеофіксацію або сканування замків на комірках, виготовляли ключі до них, а потім відкривали і викрадали наявні цінності: гроші, ювелірні вироби, золоті злитки, колекційний товар та інше.

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Вже відомо, що окрім України, банда діяла у Білорусії, Узбекистані, Молдові, Росії, Латвії, Азерйбаджані та Македонії.

Встановлено, що за 2015-2016 роки зловмисники викрали майно 55 потерпілих з 14 банківських установ, які розташовані у Києві. Внаслідок чого затримані привласнили майже 5 млн дол. США, 549 тисяч євро, майже 25 тисяч фунтів стерлінгів, понад 8 мільйонів гривень, 147 тисяч рублів, 30,5 тисяч угорських форинтів, а також — золоті злитки, прикраси, колекційні монети і марки тощо.

Все викрадене використовувалось зловмисниками виключно в особистих цілях: придбання нерухомості, купівля дорогих автомобілів, накопичення заощаджень.

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Завдяки плідній співпраці ДВБ НП України та каналів Інтерполу, поліція Латвії затримала одного з фігурантів. Ще по двох “гастролерах” затримали з речовими доказами правоохоронці Узбекистану та Азерйбаджану.

Спільними діями з працівниками ГСУ оперативники ДВБ НПУ, під процесуальним керівництвом ГПУ, затримали двох фігурантів ОЗГ на Україні: 39-річного киянина та 38-річного одесита.

Проведено 52 санкціоновані обшуки у столиці, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій та Харківській областях. Під час обшуків вилучено велику кількість готівки у різній валюті, мобільні телефони, оргтехніку, кілька комплектів пристроїв та відмичок для відкривання замків, ключі до депозитних банківських комірок та станки для їх виготовлення, цифрові носії з інструкцією для виготовлення ключів, підроблені документи.

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За місцем мешкання одесита також виявлено арсенал зброї: 10 пістолетів, 2 автомати, 3 гранати, рушницю, 4 глушники до зброї, набої, ножі. А, крім того — психотропні речовини і наркотичні засоби.

Затримані доставлені до ізоляторів тимчасового тримання. Найближчим часом їм буде оголошено підозри та обрано запобіжний захід. Тривають подальші дії з метою встановлення та притягнення до відповідальності усіх учасників злочинної організації.

Раніше було викрито міжрегіональну банду банківських шахраїв із 400 злочинами.

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