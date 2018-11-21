Разоблачена международная банда, которая грабила сейфы в 7 странах

“Преступная группировка, в подавляющем большинстве — выходцы из Украины, а ныне — иммигранты, которые только в Киеве опустошили сейфы в 14 банках. Кроме этого, злоумышленники оставили пустыми еще десятки сейфов в Латвии, Узбекистане, России, Молдове, Белоруссии, Македонии и Азербайджане. Пять участников группировки задержали зарубежные правоохранители, благодаря тесному сотрудничеству работников Национальной полиции Украины и Интерпола. Еще двух задержали украинские полицейские в Киеве и Одессе”, - говорится в сообщении.

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Оперативниками ДВБ НПУ осуществляется сопровождение материалов уголовного производства, начатого ГСУ НПУ, под процессуальным руководством ГПУ, сразу по нескольким статьям УК Украины: ч.3,4,5 185, ч.1 ст.255, ч.3 ст. 209 и ч.3,4 ст. 358.

Совместно с работниками ГСУ НПУ установлено, что начале 2015 года трое украинцев, 1965, 1975, 1971 годов рождения, переехали на постоянное место жительства в США и сегодня являются гражданами этой страны. С целью незаконного обогащения мужчины сговорились и разработали схему, направленную на хищение чужого имущества с индивидуальных банковских сейфов. К преступной организации привлекли своих земляков — жителей Киева, Одессы и Донецка.

Участники иерархической преступной группировки с четко распределенными ролями, по заранее поддельным документам, обращались в банковские учреждения разных стран мира. Под предлогом оформления индивидуального сейфа и хранения в нем имущества, злоумышленники получали свободный доступ к соответствующему хранилищу, проводили видеофиксацию или сканированию замков на ячейках, изготавливали ключи к ним, а потом открывали и похищали имеющиеся ценности: деньги, ювелирные изделия, золотые слитки, коллекционный товар и прочее.

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Уже известно, что кроме Украины, банда действовала в Белоруссии, Узбекистане, Молдове, России, Латвии, Азерйбаджане и Македонии.

Установлено, что за 2015-2016 годы злоумышленники похитили имущество 55 пострадавших из 14 банковских учреждений, которые расположены в Киеве. В результате задержанные присвоили почти 5 млн долл. США, 549 тысяч евро, почти 25 тысяч фунтов стерлингов, более 8 миллионов гривен, 147 тысяч рублей, 30,5 тысяч венгерских форинтов, а также — золотые слитки, украшения, коллекционные монеты и марки и тому подобное.

Все похищенное использовалось злоумышленниками исключительно в личных целях: для приобретения недвижимости, покупки дорогих автомобилей, накопления сбережений.

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Благодаря плодотворному сотрудничеству ДВБ ЧП Украины и каналов Интерпола, полиция Латвии задержала одного из фигурантов. Еще двух “гастролеров” задержали с поличным правоохранители Узбекистана и Азерйбаджана.

Совместными действиями с работниками ГСУ оперативники ДВБ НПУ, под процессуальным руководством ГПУ задержали двух фигурантов ОПГ в Украине: 39-летнего киевлянина и 38-летнего одессита.

Проведены 52 санкционированных обыска в столице, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой и Харьковской областях. Во время обысков изъято большое количество наличных в разной валюте, мобильные телефоны, оргтехника, несколько комплектов устройств и отмычек для открывания замков, ключи к депозитных банковских ячеек и станки для их изготовления, цифровые носители с инструкцией по изготовлению ключей, поддельные документы.

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По месту жительства одессита также обнаружен арсенал оружия: 10 пистолетов, 2 автомата, 3 гранаты, ружье, 4 глушители к оружию, патроны, ножи. А, кроме того — психотропные вещества и наркотические средства.

Задержанные доставлены в изоляторы временного содержания. В ближайшее время им будет объявлено подозрение и избрана мера пресечения. Продолжаются дальнейшие действия с целью установления и привлечения к ответственности всех участников преступной организации.

Ранее была разоблачена межрегиональная банда банковских мошенников, которые совешили почти 400 преступлений.