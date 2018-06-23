Українців піймали на переправці нелегалів яхтою до Греції та Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Група з трьох громадян України займалась незаконною переправкою нелегальних мігрантів у Середземномор'ї. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.
“Оперативники Держприкордонслужби спільно з правоохоронцями країн ЄС викрили українців на переправленні приватним транспортним засобом нелегальних мігрантів”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, інформацію про можливе використання української яхти з трьома членами екіпажу як транспортного засобу для переміщення мігрантів, українські прикордонники отримали кілька місяців тому. Цю інформацію налагодженими каналами співробітники Держприкордонслужби передали до бюро EUROPOL.
За деякий час правоохоронці Греції та Італії підтвердили, що вказана група таки дійсно займалася незаконним промислом. Вперше яхта потрапила в поле зору правоохоронців в Греції під прапором України, а за кілька днів вже в Італії. Але в останньому випадку — під прапором Німеччини і з зовсім іншою назвою. Також, як виявилося, на борту яхти перебувала велика група нелегальних мігрантів, яких екіпаж, скоріш за все, підібрав на шляху з Греції.
На цей час правоохоронні органи країн ЄС проводять невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, у Харкові члени банди за рік переправили до України понад 500 нелегалів.