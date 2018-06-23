Украинцев поймали на переправке нелегалов яхтой в Грецию и Италию

“Оперативники Госпогранслужбы совместно с правоохранителями стран ЕС разоблачили украинцев на переправке частным транспортным средством нелегальных мигрантов”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, информацию о возможном использовании украинской яхты с тремя членами экипажа как транспортного средства для перемещения мигрантов, украинские пограничники получили несколько месяцев назад. Эту информацию отлаженными каналами сотрудники Госпогранслужбы передали в бюро EUROPOL.

Через некоторое время правоохранители Греции и Италии подтвердили, что указанная группа таки действительно занималась незаконным промыслом. Впервые яхта попала в поле зрения правоохранителей в Греции под флагом Украины, а через несколько дней уже в Италии. Но в последнем случае — под флагом Германии и с совсем другим названием. Также, как оказалось, на борту яхты находилась большая группа нелегальных мигрантов, которых экипаж, скорее всего, подобрал на пути из Греции.

В настоящее время правоохранительные органы стран ЕС проводят неотложные следственные действия.

Напомним, в Харькове члены банды за год переправили в Украину более 500 нелегалов.