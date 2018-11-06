У Польщі українських будівельників залякували і не платили зарплату

Як пише видання, польські прикордонники рік тому, під час перевірки фірми у Вейгеровському повіті Поморського воєводства, почали розслідування діяльності 42-річного чоловіка.

"Чоловік через оголошення знаходив для роботи на будовах поляків, а також громадян України, Білорусі, Грузії та Молдови.

Спочатку ці особи працювали у фірмі чоловіка, де з них вибирали тих, кому найбільше була потрібна робота, а також слухняних та піддатливих впливу і маніпуляціям. Таких працівників фірма чоловіка відправляла на роботу на будови у Польщі та Швеції", - йдеться у повідомленні.

Як пише видання, з працівниками не підписували угоди або складали їх незрозумілою для них мовою, часто відбирали їхні паспорти та інші документи, а зарплатню не платили взагалі або тільки її невелику частину.

"Коли працівники нагадували про зарплату, їм погрожували депортацією або безпідставно звинувачували у крадіжці, надсилаючи заяви до правоохоронних органів. 42-річний чоловік організував навіть обов’язкові робітничі зібрання, під час яких залякував, принижував, ображав та навіть бив працівників", - йдеться у повідомленні.

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Видання, посилаючись на дані слідства, зазначає, що від 2016 року до осені 2018 року 42-річний чоловік використав для примусової роботи щонайменше 540 людей, а невиплачена зарплатня та інші виплати досягли щонайменше 4,5 млн злотих.

42-річному чоловіку висунули звинувачення у торгівлі людьми, за що йому загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі. Жінок звинуватили у відмиванні коштів. За це передбачене покарання до 10 років ув’язнення, додає видання.

Нагадаємо, у 2017 році в Європейському Союзі громадянам, які не являються членами ЄС, було видано понад 3,1 мільйонів посвідок на проживання.

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Так, з понад трьох мільйонів, українці отримали більше 20% — 661 874 посвідок, майже втричі випередивши Сирію. Найбільше посвідок — 88% від усіх дозволів на проживання, українцям видавала Польща (585 тисяч посвідок). Близько 18,8 тисячі посвідок видали українцям у Чехії, 7,8 тисячі — в Угорщині.

Відзначимо, що у Польщі заговорили про можливий відтік українських заробітчан до Німеччини. Як пише газета “Rzeczpospolita”, наслідки такого явища можуть бути драматичними.