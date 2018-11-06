В Польше украинских строителей запугивали и не платили зарплату

Как пишет издание, польские пограничники год назад, во время проверки фирмы в Вейгеровском уезде Поморского воеводства, начали расследование деятельности 42-летнего мужчины.

"Мужчина через объявления находил для работы на стройках поляков, а также граждан Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы.

Сначала эти лица работали в фирме мужчины, где из них выбирали тех, кому больше нужна была работа, а также послушных и податливых к влиянию и манипуляциям. Таких работников фирма отправляла на работу на стройки в Польше и Швеции", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, с работниками не подписывали соглашения или готовили их на непонятном для них языке, часто отбирали их паспорта и другие документы, а зарплату не платили вообще или только ее небольшую часть.

"Когда работники напоминали о зарплате, им угрожали депортацией или безосновательно обвиняли в краже, посылая заявления в правоохранительные органы. 42-летний мужчина организовал даже обязательные рабочие собрания, во время которых запугивал, унижал, оскорблял и даже бил работников", - говорится в сообщении.

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Издание, ссылаясь на данные следствия, отмечает, что от 2016 года к осени 2018 года 42-летний мужчина использовал для принудительной работы как минимум 540 человек, а невыплаченая зарплата и другие выплаты достигли как минимум 4,5 млн злотых.

42-летнему мужчине предъявлено обвинение в торговле людьми, за что ему грозит минимум 3 года лишения свободы. Женщин обвинили в отмывании средств. За это предусмотрено наказание до 10 лет тюрьмы, добавляет издание.

Напомним, в 2017 году в Европейском Союзе гражданам, которые не являются членами ЕС, было выдано более 3,1 млн видов на жительство.

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Так, из более трех миллионов, украинцы получили более 20% - 661 874 удостоверений, почти втрое опередив Сирию. Больше всего свидетельств - 88% от всех видов на жительство, украинцам выдавала Польша (585000 свидетельств). Около 18,8 тысячи удостоверений выдали украинцам в Чехии, 7,8 тысячи - в Венгрии.

Отметим, что в Польше заговорили о возможном оттоке украинских заробитчан в Германию. Как пишет газета "Rzeczpospolita", последствия такого явления могут быть драматичными.