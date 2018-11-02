Німеччина замість Польщі: стало відомо, куди українці планують виїздити на роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Найближчими роками зменшиться кількість українців, які їздять на роботу у Польщу, але є ризик збільшення трудової міграції наших громадян до Німеччини та Чехії. Про це йдеться у Інфляційному звіті Національного банку України за жовтень, передає УНН.
“У середньостроковій перспективі з огляду на очікуване уповільнення економічного зростання в Польщі та стриману зацікавленість польських роботодавців у залученні працівників з України передбачається зниження інтенсивності трудової міграції з України до Польщі”, — зазначається у звіті.
Однак, за даними регулятора, залишаються ризики посилення трудової міграції в інші європейські країни, зокрема, Чехію та Німеччину через можливе спрощення процедур для працевлаштування іноземців у цих країнах.
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Нагадаємо, у 2017 році в Європейському Союзі громадянам, які не являються членами ЄС, було видано понад 3,1 мільйонів посвідок на проживання.
Так, з понад трьох мільйонів, українці отримали більше 20% — 661 874 посвідок, майже втричі випередивши Сирію. Найбільше посвідок — 88% від усіх дозволів на проживання, українцям видавала Польща (585 тисяч посвідок). Близько 18,8 тисячі посвідок видали українцям у Чехії, 7,8 тисячі — в Угорщині.
Відзначимо, що у Польщі заговорили про можливий відтік українських заробітчан до Німеччини. Як пише газета “Rzeczpospolita”, наслідки такого явища можуть бути драматичними.