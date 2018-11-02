Німеччина замість Польщі: стало відомо, куди українці планують виїздити на роботу

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Найближчими роками зменшиться кількість українців, які їздять на роботу у Польщу, але є ризик збільшення трудової міграції наших громадян до Німеччини та Чехії. Про це йдеться у Інфляційному звіті Національного банку України за жовтень, передає УНН.