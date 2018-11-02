Германия вместо Польши: стало известно, куда украинцы планируют выезжать на работу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В ближайшие годы уменьшится количество украинцев, которые ездят на работу в Польшу, но есть риск увеличения трудовой миграции наших граждан в Германию и Чехию. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь, передает УНН.
"В среднесрочной перспективе, учитывая ожидаемое замедление экономического роста в Польше и сдержанную заинтересованность польских работодателей в привлечении работников из Украины предусматривается снижение интенсивности трудовой миграции из Украины в Польшу", - отмечается в отчете.
Однако, по данным регулятора, остаются риски усиления трудовой миграции в другие европейские страны, в частности, Чехию и Германию из-за возможного упрощения процедур для трудоустройства иностранцев в этих странах.
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Напомним, в 2017 году в Европейском Союзе гражданам, которые не являются членами ЕС, было выдано более 3,1 млн видов на жительство.
Так, из более трех миллионов, украинцы получили более 20% - 661 874 удостоверений, почти втрое опередив Сирию. Больше всего свидетельств - 88% от всех видов на жительство, украинцам выдавала Польша (585000 свидетельств ). Около 18,8 тысячи удостоверений выдали украинцам в Чехии, 7,8 тысячи - в Венгрии.
Отметим, что в Польше заговорили о возможном оттоке украинских заробитчан в Германию. Как пишет газета "Rzeczpospolita", последствия такого явления могут быть драматичными.