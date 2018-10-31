Президент помітив, що все більше українців виїздить на роботу за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За межі України у цьому році виїжджають на 10-15% більше українців, ніж торік. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками українських та міжнародних бізнес-асоціацій заявив Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Тенденція зростає. У 2018 році на 10-15% виїжджає більше”, — сказав Порошенко.
За його словами, треба визнати, що Україна стає частиною європейського ринку праці.
"Ніхто і ніщо не зможе захистити українських роботодавців від конкуренції на цьому ринку”, — наголосив Президент.
Також Глава держави навів офіційну статистику щодо виїзду українців за кордон за 2017 рік, надану Державною прикордонною службою України.
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“Різниця між кількістю людей, які виїхали, перетнули кордон у напрямку за межі України і різниця українців, які повернулися за весь 2017 рік, становить трохи більше 200 тис. Тому цифри, якими лякали, що в нас мільйон, два, три на рік поїхали — це просто неправда”, — сказав він.
Нагадаємо, у 2017 році в Європейському Союзі громадянам, які не являються членами ЄС, було видано понад 3,1 мільйонів посвідок на проживання.
Так, з понад трьох мільйонів, українці отримали більше 20% — 661 874 посвідок, майже втричі випередивши Сирію. Найбільше посвідок — 88% від усіх дозволів на проживання, українцям видавала Польща (585 тисяч посвідок). Близько 18,8 тисячі посвідок видали українцям у Чехії, 7,8 тисячі — в Угорщині.
Відзначимо, що у Польщі заговорили про можливий відтік українських заробітчан до Німеччини. Як пише газета “Rzeczpospolita”, наслідки такого явища можуть бути драматичними.