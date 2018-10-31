Президент помітив, що все більше українців виїздить на роботу за кордон

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За межі України у цьому році виїжджають на 10-15% більше українців, ніж торік. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками українських та міжнародних бізнес-асоціацій заявив Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.