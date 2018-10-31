Президент заметил, что все больше украинцев выезжает на работу за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. За пределы Украины в этом году выезжают на 10-15% больше украинцев, чем в прошлом году. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями украинских и международных бизнес-ассоциаций заявил Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Тенденция растет. В 2018 году на 10-15% выезжает больше", - сказал Порошенко.
По его словам, надо признать, что Украина становится частью европейского рынка труда.
"Никто и ничто не сможет защитить украинских работодателей от конкуренции на этом рынке", - подчеркнул Президент.
Также Глава государства привел официальную статистику относительно выезда украинцев за границу за 2017 год, предоставленную Государственной пограничной службой Украины.
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"Разница между количеством людей, которые уехали, пересекли границу в направлении за пределы Украины и разница украинцев, вернувшихся за весь 2017 год, составляет чуть более 200 тыс. Поэтому цифры, которыми пугали, что у нас миллион, два, три в год уехали - это просто неправда", - сказал он.
Напомним, в 2017 году в Европейском Союзе гражданам, которые не являются членами ЕС, было выдано более 3,1 млн видов на жительство.
Так, из более трех миллионов, украинцы получили более 20% - 661 874 удостоверений, почти втрое опередив Сирию. Больше всего свидетельств - 88% от всех видов на жительство, украинцам выдавала Польша (585000 свидетельств). Около 18,8 тысячи удостоверений выдали украинцам в Чехии, 7,8 тысячи - в Венгрии.
Отметим, что в Польше заговорили о возможном оттоке украинских заробитчан в Германию. Как пишет газета "Rzeczpospolita", последствия такого явления могут быть драматичными.