Президент заметил, что все больше украинцев выезжает на работу за границу

КИЕВ. 31 октября. УНН. За пределы Украины в этом году выезжают на 10-15% больше украинцев, чем в прошлом году. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями украинских и международных бизнес-ассоциаций заявил Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.