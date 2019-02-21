Католическая церковь готова принять конкретные меры против педофилии священников

Папа созвал католических лидеров со всего мира на четырехдневную встречу, чтобы обсудить скандал, который разрушил доверие к церкви в Соединенных Штатах - где она заплатила миллиарды долларов, а также в Ирландии, Чили, Австралии и других странах по всему миру за последние три десятилетия.

"Столкнувшись с бедствием сексуального насилия, совершенного священниками в отношении несовершеннолетних, я хотел обратиться к вам", - сказал он собравшимся епископам и главам религиозных орденов, попросив их "выслушать крик маленьких детей, которые стремятся к справедливости".

Жертвы ожидали "конкретных и эффективных мер", а не просто осуждения, добавил он.

После выступления папы кардинал Луис Тагле из Филиппин прослезился, когда читал вступительную речь, в которой признавалось: "Мы, епископы, нанесли раны жертвам".

Некоторые жертвы заявили, что конференция была предназначена просто для того, чтобы очистить образ церкви, испорченной изнасилованиями и приставаниями священников к детям, а также сокрытием этих преступлений церковных властей.

Напомним, папа Франциск призвал людей, особенно молодежь, решительно противостоять причинам торговли людьми и защите жертв.