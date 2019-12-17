Ватикан скасував “папську таємницю” для справ про сексуальне насильство

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Папа римський Франциск скасував “папську таємницю”, яка застосовувалася у справах про сексуальне насильство з боку духовенства. Згідно з новим документом, інформація про подібні інциденти може піддаватися розголосу, коли зловмисникові пред’явлено звинувачення або розпочато судовий процес. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.