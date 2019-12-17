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Ватикан скасував “папську таємницю” для справ про сексуальне насильство

Ватикан скасував “папську таємницю” для справ про сексуальне насильство

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Папа римський Франциск скасував “папську таємницю”, яка застосовувалася у справах про сексуальне насильство з боку духовенства. Згідно з новим документом, інформація про подібні інциденти може піддаватися розголосу, коли зловмисникові пред’явлено звинувачення або розпочато судовий процес. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН

Папа Франциск також збільшив до 18 років верхній віковий поріг, до якого Ватикан визнає порнографію дитячої. У попередньому виданні документа від 2010 року цей поріг становив 14 років.

Нові положення належить схвалити Конгрегації доктрини віри, яка в тому числі займається злочинами, вчиненими священиками-педофілами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Польщі від священників постраждали майже 400 дітей

У 2001 році папа Бенедикт XVI ввів “папську таємну”, вищу форму секретності в церкві для справ про сексуальне насильство з боку священиків. Ватикан наполягав на тому, що така конфіденційність необхідна для захисту недоторканності приватного життя жертви, репутації обвинуваченого і цілісності канонічного процесу.

Однак така секретність також допомагала приховувати випадки педофілії, перешкоджала слідству і призводила до мовчання жертв.

Нагадаємо, раніше Папа Франциск порівняв розтління дітей з жертвоприношеннями.

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