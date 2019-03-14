У Польщі від священників постраждали майже 400 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Польщі за останні 30 років 382 дитини постраждали від сексуального насильства з боку священників. Такі дані оголосила місцева католицька церква, передає УНН з посиланням на Reuters.
У церковному звіті йде мова про розслідування поширених зловживань щодо неповнолітніх з боку католицького духовенства. У доповіді зазначається, що з 382 жертв 198 були молодше 15 років. Активісти кажуть, що реальна цифра, напевно, набагато більша.
"Це особливо болюче, трагічне питання, оскільки воно пов'язане з посвяченими людьми, які присвятили себе служінню церкві, іншим людям. Вони мають соціальну довіру, і ця соціальна довіра була настільки трагічно підірвана", - заявив архієпископ Марек Джедрашевський.
Польські єпископи минулого року просили в жертв зловживань пробачення і почали збирати дані, щоб визначити причини насильства та оцінити їх масштаб.
У Польщі католицькі священики користуються високим соціальним престижем, а жертви сексуального насильства з боку духовенства часто підозрюються побожними поляками у фальшивих звинуваченнях навіть після ув'язнення ґвалтівників.
Як повідомляв УНН, у Франції засудили католицького архієпископа з Ліона за приховування сексуальних домагань до скаутів у своїй єпархії.
Нагадаємо, Папа Римський порівняв розтління дітей з обрядами жертвоприношення людей та назвав священиків-ґвалтівників "знаряддями Сатани".