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Французького архієпископа засудили за приховування домагань до дітей

Французького архієпископа засудили за приховування домагань до дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Франції засудили католицького архієпископа з Ліона за приховування сексуальних домагання до скаутів у своїй єпархії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Філіп Барбарен є найвідомішим священиком країни, якого звинувачують у причетності до насильства над дітьми. Його засудили до півроку в'язниці.

Барбарена визнали винним у тому, що він не подав звіт про зловживання іншого священика у 1980-х і на початку 1990-х. Архієпископ не вважає себе винним і планує оскаржувати вирок.

Голова єпархії заперечував приховування свідчень про отця Бернарда Прейната, який більше десяти років домагався до хлопчиків перед тип, як від'їхати до Лондона у 2002 році. Сам Прейнат визнав себе винним у насильстві.

Барбарен заявив, що дізнався про зловживання Прейната лише у 2014 році після розмови з одним із постраждалих, а до того знав лише про чутки.

Один із жертв насильства, Франсуа Дева, привітав вирок архієпископу.

"Це серйозне послання до церкви і до Папи", - сказав він.

Нагадаємо, Папа Римський визнав факт сексуального насильства священиків і єпископів над черницями. 

Пізніше понтифік порівняв розтління дітей з обрядами жертвоприношення людей та назвав священиків-ґвалтівників "знаряддями Сатани". 

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