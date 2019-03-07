Французского архиепископа осудили за сокрытие домогательств к детям
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Во Франции осудили католического архиепископа из Лиона за сокрытие сексуальных домогательств к скаутам в своей епархии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Филипп Барбарен является самым известным священником страны, которого обвиняют в причастности к насилию над детьми. Его приговорили к шести месяцам тюрьмы.
Барбарена признали виновным в том, что он не подал отчет о злоупотреблениях другого священника в 1980-х и в начале 1990-х. Архиепископ не считает себя виновным и планирует обжаловать приговор.
Председатель епархии отрицал сокрытие сведений об отце Бернарде Прейнате, который больше десяти лет домогался к мальчикам перед тип, как уехать в Лондон в 2002 году. Сам Прейнат признал себя виновным в насилии.
Барбарен заявил, что узнал о злоупотреблениях Прейната только в 2014 году после разговора с одним из пострадавших, а до того знал только о слухах.
Один из жертв насилия, Франсуа Дева, поприветствовал приговор архиепископу.
"Это серьезное послание церкви и Папе", - сказал он.
Напомним, Папа Римский признал факт сексуального насилия священников и епископов над монахинями.
Позже понтифик сравнил растление детей с обрядами жертвоприношения людей и назвал священников-насильников "орудиями Сатаны".